Почеттино с пониманием относится к жалобам «Анже» на пенальти в концовке матча

Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино после победы над «Анже» в 10-м туре чемпионата Франции признался, что понимает недовольство соперников. Парижане вырвали три очка на последних минутах.

«Это очень сложно, с моей позиции было непросто рассмотреть момент, но для этого есть ВАР. Иногда он за нас, иногда против нас, я понимаю, что соперники жалуются, но так бывает», — цитирует RMC Мбаппе.

После первого тайма «Анже» выигрывал у «ПСЖ» (1:0). После перерыва парижане забили два гола. Автором победного мяча стал Кильян Мбаппе, реализовавший пенальти в концовке встречи.