Почеттино с пониманием относится к жалобам «Анже» на пенальти в концовке матча
Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино после победы над «Анже» в 10-м туре чемпионата Франции признался, что понимает недовольство соперников. Парижане вырвали три очка на последних минутах.
«Это очень сложно, с моей позиции было непросто рассмотреть момент, но для этого есть ВАР. Иногда он за нас, иногда против нас, я понимаю, что соперники жалуются, но так бывает», — цитирует RMC Мбаппе.
После первого тайма «Анже» выигрывал у «ПСЖ» (1:0). После перерыва парижане забили два гола. Автором победного мяча стал Кильян Мбаппе, реализовавший пенальти в концовке встречи.
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