Почеттино рассказал, считает ли он Неймара лидером «ПСЖ»

Новый главный тренер «ПСЖ» Маурисио Покеттино высказался о нападающем команды Неймаре.

«Постараемся найти оптимальную позицию для Неймара, чтобы он смог проявить себя. Не люблю говорить о схемах, будем работать над игрой и зрелищностью, чтобы не только Неймар мог себя проявить.

Все игроки команды — лидеры. Их качества выражаются по-разному. Чем больше лидеров, тем лучше для клуба", — цитирует Покеттино L'Equipe.

В этом сезоне 28-летний бразилец провел 7 игры в лиге 1, отметившись 3 голами и 3 ассистами. Неймар перешел в парижский клуб из «Барселоны» в 2017 году.