Футбол
Франция
Новости
Лига 1 Лига 2 Кубок Франции Кубок лиги Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Франция

Почеттино рассказал о серьезном настрое «ПСЖ» на матч с «Реймсом»

10:54
Теги:

Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино рассказал об ожиданиях от матча 37-го тура чемпионата Франции с «Реймсом».

«Подход к таким играм немного отличается. Игроки понимают, что это особенные встречи. Матч с «Реймсом» очень важен. Мы не хотим повторить те же ошибки, что и в игре с «Ренном». Хотим держать игру под контролем и сохранить шансы на победу», — цитирует Почеттино TMW.

Матч «ПСЖ» — «Реймс» состоится сегодня, 16 мая. Начало — в 22.00 (мск). Парижане занимают 2-е место в турнирной таблице, отставая от «Лилля» на 3 балла.

Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

НХЛ: все матчи первого раунда Кубка Стэнли-2021
Мать прочитала переписку дочери и узнала, что ее изнасиловал дворник
Шесть человек пострадали в Москве из-за шквалистого ветра и грозы
Первые признаки онкологического заболевания

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд