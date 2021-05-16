Почеттино рассказал о серьезном настрое «ПСЖ» на матч с «Реймсом»

Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино рассказал об ожиданиях от матча 37-го тура чемпионата Франции с «Реймсом».

«Подход к таким играм немного отличается. Игроки понимают, что это особенные встречи. Матч с «Реймсом» очень важен. Мы не хотим повторить те же ошибки, что и в игре с «Ренном». Хотим держать игру под контролем и сохранить шансы на победу», — цитирует Почеттино TMW.

Матч «ПСЖ» — «Реймс» состоится сегодня, 16 мая. Начало — в 22.00 (мск). Парижане занимают 2-е место в турнирной таблице, отставая от «Лилля» на 3 балла.