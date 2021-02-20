Почеттино рассказал о программе восстановления Неймара
Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино на пресс-конференции перед матчем 26-го тура чемпионата Франции с «Монако» сказал, что нападающий Неймар не выйдет на поле в игре.
«Его возвращение не рассчитано к какому-то конкретному матчу. Он восстанавливается по специальному плану от нашего медицинского штаба, — приводит слова специалиста сайт «ПСЖ». — Мы будем придерживаться этому плану. Клуб думает только о здоровье игроков, поэтому Неймар сыграет, когда будет готов. Результаты команды не повлияют на его возвращение».
29-летний бразилец не играл с 10 февраля. Нападающий получил травму паха в матче 1/32 Кубка Франции с «Каном» (1:0). В этом сезоне Неймар провел 20 матчей и забил 16 мячей.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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