Почеттино рассказал о программе восстановления Неймара

Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино на пресс-конференции перед матчем 26-го тура чемпионата Франции с «Монако» сказал, что нападающий Неймар не выйдет на поле в игре.

«Его возвращение не рассчитано к какому-то конкретному матчу. Он восстанавливается по специальному плану от нашего медицинского штаба, — приводит слова специалиста сайт «ПСЖ». — Мы будем придерживаться этому плану. Клуб думает только о здоровье игроков, поэтому Неймар сыграет, когда будет готов. Результаты команды не повлияют на его возвращение».

29-летний бразилец не играл с 10 февраля. Нападающий получил травму паха в матче 1/32 Кубка Франции с «Каном» (1:0). В этом сезоне Неймар провел 20 матчей и забил 16 мячей.