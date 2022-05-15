Почеттино: «ПСЖ» было важно доказать наш статус в матче с «Монпелье»

Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино подвел итоги матча 37-го тура чемпионата Франции против «Монпелье» (4:0).

«Это было настоящее удовольствие, очень хорошее выступление. Мы хорошо начали игру и продолжали хорошо играть. Было важно доказать наш статус, «ПСЖ» заслужил этот титул. Важно завершить этот сезон как можно лучше, не менее важно закончить с хорошим настроением для будущего клуба. Дебют Гассамы? Это всегда отличный момент, когда молодой игрок дебютирует за клуб. Он очень хороший парень с большим потенциалом, но мы должны действовать медленно. Я думаю, что это будущее клуба с молодежью. Он станет очень важным игроком, как и другие футболисты академии», — приводит слова Почеттино официальный сайт клуба.

«ПСЖ» обеспечил себе первое место за несколько туров до конца чемпионата. «Монпелье» за тур до финиша на 13-м месте.