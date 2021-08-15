Почеттино прокомментировал победу «ПСЖ» над «Страсбуром»

Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино подвел итоги второго тура чемпионата Франции против «Страсбура» (4:2).

«Во-первых, я очень доволен тремя очками, после двух игр они очень важны. Мы сыграли очень хорошо, и в первом тайме было много хороших моментов. Второй тайм, возможно, получился для нас тяжелым, но я считаю, что в целом команда была хороша. Мы должны начать показывать наше истинное качество. Может быть, сейчас это мало что значит, но эта победа действительно важна для будущего», — приводит слова Почеттино официальный сайт клуба.

Для «ПСЖ» это вторая победа в двух матчах. Команда Маурисио Почеттино вышла в лидеры чемпионата. «Страсбур» потерпел второе поражение и занимает последнее место.

Новичок «ПСЖ» Лионель Месси не принимал участия в этом матче, но наблюдал за встречей с трибуны. Аргентинец набирает форму после недавнего перехода из «Барселоны».