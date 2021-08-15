Футбол
Франция
Новости
Лига 1 Лига 2 Кубок Франции Кубок лиги Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Франция

Почеттино прокомментировал победу «ПСЖ» над «Страсбуром»

01:32
Теги:

Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино подвел итоги второго тура чемпионата Франции против «Страсбура» (4:2).

«Во-первых, я очень доволен тремя очками, после двух игр они очень важны. Мы сыграли очень хорошо, и в первом тайме было много хороших моментов. Второй тайм, возможно, получился для нас тяжелым, но я считаю, что в целом команда была хороша. Мы должны начать показывать наше истинное качество. Может быть, сейчас это мало что значит, но эта победа действительно важна для будущего», — приводит слова Почеттино официальный сайт клуба.

Для «ПСЖ» это вторая победа в двух матчах. Команда Маурисио Почеттино вышла в лидеры чемпионата. «Страсбур» потерпел второе поражение и занимает последнее место.

Новичок «ПСЖ» Лионель Месси не принимал участия в этом матче, но наблюдал за встречей с трибуны. Аргентинец набирает форму после недавнего перехода из «Барселоны».

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Сергей Разин все материалы автора

Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

«Барса» без Месси, «Реал» без Рамоса. Кто выиграет чемпионат Испании?
919 мужчин за день: как сейчас живет женщина, которую называли самой развратной в мире
Дрожжина украла памятник с кладбища и установила на могилу мамы
Опять не постмодерн: в Германии женщину убили «ради чести»
«Сити» отдал больше 100 миллионов за Грилиша. Гвардиола опять выиграет АПЛ?
vs
0
Офсайд