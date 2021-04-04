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Почеттино после поражения от «Лилля» заявил, что «ПСЖ» заслуживал большего

03:11
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Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино подвел итоги матча 31-го тура чемпионата Франции против «Лилля» (0:1).

«Мы не знали, как забить, а они знали. Они создавали меньше моментов, чем мы, но были более решительны. Думаю, мы заслуживали большего, очко или три, но проиграли, и с этим трудно смириться. И конечно, результат меня разочаровал. Мы не создали достаточно моментов, и, возможно, нам не хватало агрессивности в последние полчаса игры. Мы должны идти дальше и думать обо всех соревнованиях. У нас есть Лига чемпионов, надо быть к этому готовым», — приводит слова Почеттино официальный сайт клуба.

«Лилль» набрал 66 очков и вышел на первое место в чемпионате. У «ПСЖ» 63 очка и вторая позиция.

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