Почеттино после поражения от «Лилля» заявил, что «ПСЖ» заслуживал большего
Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино подвел итоги матча 31-го тура чемпионата Франции против «Лилля» (0:1).
«Мы не знали, как забить, а они знали. Они создавали меньше моментов, чем мы, но были более решительны. Думаю, мы заслуживали большего, очко или три, но проиграли, и с этим трудно смириться. И конечно, результат меня разочаровал. Мы не создали достаточно моментов, и, возможно, нам не хватало агрессивности в последние полчаса игры. Мы должны идти дальше и думать обо всех соревнованиях. У нас есть Лига чемпионов, надо быть к этому готовым», — приводит слова Почеттино официальный сайт клуба.
«Лилль» набрал 66 очков и вышел на первое место в чемпионате. У «ПСЖ» 63 очка и вторая позиция.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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