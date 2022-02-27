«Я горжусь им». Почеттино похвалил игру Мбаппе
Главный тренер «ПСЖ» похвалил Килиана Мбаппе
Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино похвалил форварда парижского клуба Килиана Мбаппе после матча 26-го тура чемпионата Франции с «Сент-Этьеном» (3:1).
«Мбаппе играет великолепно. Я горжусь им», — цитирует тренера RMC Sport.
23-летний француз забил 156 голов за парижан и вышел на второе место по голам за клуб, сравнявшись со Златаном Ибрагимовичем. Первое место занимает Эдинсон Кавани, на счету которого 200 голов.
В текущем сезоне Мбаппе провел 33 матча за «ПСЖ», в которых забил 22 гола и сделал 16 результативных передач.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ПСЖ
|26
|19
|5
|2
|56-23
|62
|
2
|Ницца
|26
|14
|5
|7
|37-21
|46
|
3
|Марсель
|25
|13
|7
|5
|38-23
|46
|
4
|Ренн
|26
|13
|4
|9
|51-25
|43
|
5
|Страсбур
|26
|12
|7
|7
|48-31
|43
|
6
|Ланс
|26
|11
|7
|8
|42-37
|40
|
7
|Нант
|26
|11
|6
|9
|34-29
|39
|
8
|Лион
|25
|10
|9
|6
|34-31
|38
|
9
|Монако
|26
|10
|8
|8
|39-29
|38
|
10
|Монпелье
|26
|11
|4
|11
|41-38
|37
|
11
|Лилль
|25
|9
|9
|7
|32-35
|36
|
12
|Брест
|26
|8
|8
|10
|34-38
|32
|
13
|Реймс
|26
|7
|10
|9
|30-30
|31
|
14
|Анже
|26
|7
|8
|11
|31-38
|29
|
15
|Клермон Фут
|26
|7
|7
|12
|27-42
|28
|
16
|Лорьян
|26
|5
|9
|12
|21-39
|24
|
17
|Метц
|26
|4
|10
|12
|25-45
|22
|
18
|Сент-Этьен
|26
|5
|7
|14
|27-50
|22
|
19
|Бордо
|26
|4
|10
|12
|38-63
|22
|
20
|Труа
|25
|5
|6
|14
|22-40
|21
Результаты / календарь
1 тур
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22 тур
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24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|25.02
|23:00
|
Монпелье – Ренн
|2 : 4
|26.02
|19:00
|
Страсбур – Ницца
|0 : 0
|26.02
|23:00
|
ПСЖ – Сент-Этьен
|3 : 1
|27.02
|15:00
|
Монако – Реймс
|1 : 2
|27.02
|17:00
|
Анже – Ланс
|1 : 2
|27.02
|17:00
|
Брест – Лорьян
|0 : 1
|27.02
|17:00
|
Клермон Фут – Бордо
|1 : 1
|27.02
|17:00
|
Метц – Нант
|0 : 0
|27.02
|19:05
|
Труа – Марсель
|- : -
|27.02
|22:45
|
Лион – Лилль
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Кильян Мбаппе
ПСЖ
|15
|
|
Виссам Бен-Йеддер
Монако
|15
|
|
Мартен Террье
Ренн
|13
|П
|
|
Кильян Мбаппе
ПСЖ
|10
|
|
Димитри Пайет
Марсель
|9
|
|
Лионель Месси
ПСЖ
|8
|И
|К
|Ж
|
|
Йохан Гастьен
Клермон Фут
|22
|2
|4
|
|
Тежи Саванье
Монпелье
|21
|1
|7
|
|
Жером Эрго
Лорьян
|7
|1
|0
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