«Я горжусь им». Почеттино похвалил игру Мбаппе

Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино похвалил форварда парижского клуба Килиана Мбаппе после матча 26-го тура чемпионата Франции с «Сент-Этьеном» (3:1).

«Мбаппе играет великолепно. Я горжусь им», — цитирует тренера RMC Sport.

23-летний француз забил 156 голов за парижан и вышел на второе место по голам за клуб, сравнявшись со Златаном Ибрагимовичем. Первое место занимает Эдинсон Кавани, на счету которого 200 голов.

В текущем сезоне Мбаппе провел 33 матча за «ПСЖ», в которых забил 22 гола и сделал 16 результативных передач.