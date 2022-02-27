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Сегодня, 19:15

«Я горжусь им». Почеттино похвалил игру Мбаппе

Главный тренер «ПСЖ» похвалил Килиана Мбаппе
Иван Шитик
Корреспондент

Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино похвалил форварда парижского клуба Килиана Мбаппе после матча 26-го тура чемпионата Франции с «Сент-Этьеном» (3:1).

«Мбаппе играет великолепно. Я горжусь им», — цитирует тренера RMC Sport.

23-летний француз забил 156 голов за парижан и вышел на второе место по голам за клуб, сравнявшись со Златаном Ибрагимовичем. Первое место занимает Эдинсон Кавани, на счету которого 200 голов.

В текущем сезоне Мбаппе провел 33 матча за «ПСЖ», в которых забил 22 гола и сделал 16 результативных передач.

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⚽ Футбол. Англия. Кубок лиги
Челси 0
Ливерпуль 0
1-й тайм

П2

21%

2.28

Обе забьют - да

15%

1.96

Ф2 (0)

13%

1.61
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Зенит
Рубин

ИТБ1 (1.5)

24%

1.38

Ф1 (-1.5)

19%

1.87

П1 и ТБ (2.5) - Да

16%

1.85
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак 0
ЦСКА 2
Матч завершен

Обе забьют - да

27%

1.83

ТБ 2.0

17%

1.53

1X

14%

1.45
Килиан Мбаппе
Маурисио Почеттино
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
ФК Сент-Этьен
0
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Чемпионат Франции: «ПСЖ» победил «Сент-Этьен», «Монако» уступил «Реймсу» и другие матчи 26-го тура
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 26 19 5 2 56-23 62
2
 Ницца 26 14 5 7 37-21 46
3
 Марсель 25 13 7 5 38-23 46
4
 Ренн 26 13 4 9 51-25 43
5
 Страсбур 26 12 7 7 48-31 43
6
 Ланс 26 11 7 8 42-37 40
7
 Нант 26 11 6 9 34-29 39
8
 Лион 25 10 9 6 34-31 38
9
 Монако 26 10 8 8 39-29 38
10
 Монпелье 26 11 4 11 41-38 37
11
 Лилль 25 9 9 7 32-35 36
12
 Брест 26 8 8 10 34-38 32
13
 Реймс 26 7 10 9 30-30 31
14
 Анже 26 7 8 11 31-38 29
15
 Клермон Фут 26 7 7 12 27-42 28
16
 Лорьян 26 5 9 12 21-39 24
17
 Метц 26 4 10 12 25-45 22
18
 Сент-Этьен 26 5 7 14 27-50 22
19
 Бордо 26 4 10 12 38-63 22
20
 Труа 25 5 6 14 22-40 21
Результаты / календарь
1 тур
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26 тур
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28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
25.02 23:00
Монпелье – Ренн
 2 : 4
26.02 19:00
Страсбур – Ницца
 0 : 0
26.02 23:00
ПСЖ – Сент-Этьен
 3 : 1
27.02 15:00
Монако – Реймс
 1 : 2
27.02 17:00
Анже – Ланс
 1 : 2
27.02 17:00
Брест – Лорьян
 0 : 1
27.02 17:00
Клермон Фут – Бордо
 1 : 1
27.02 17:00
Метц – Нант
 0 : 0
27.02 19:05
Труа – Марсель
 - : -
27.02 22:45
Лион – Лилль
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Кильян Мбаппе

Кильян Мбаппе

ПСЖ

 15
Виссам Бен-Йеддер

Виссам Бен-Йеддер

Монако

 15
Мартен Террье

Мартен Террье

Ренн

 13
П
Кильян Мбаппе

Кильян Мбаппе

ПСЖ

 10
Димитри Пайет

Димитри Пайет

Марсель

 9
Лионель Месси

Лионель Месси

ПСЖ

 8
И К Ж
Йохан Гастьен

Йохан Гастьен

Клермон Фут

 22 2 4
Тежи Саванье

Тежи Саванье

Монпелье

 21 1 7
Жером Эрго

Жером Эрго

Лорьян

 7 1 0
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