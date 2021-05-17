Почеттино оценил шансы «ПСЖ» выиграть чемпионат Франции

Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино высказался о возможности клуба выиграть чемпионат Франции.

«В футболе самое главное — верить в свой успех. Может произойти что угодно. Мы должны сосредоточиться на игре с «Брестом» и надеяться, что «Лилль» не победит «Анже». Но сначала необходимо сконцентрироваться на финальном матче Кубка Франции против «Монако».

В «Лилле» достаточно опытных игроков. На мой взгляд, все будет зависеть от футболистов, от их физического и психологического состояния», — приводит слова Почеттино Goal.

Перед заключительным туром чемпионата Франции «ПСЖ» идет на втором месте в турнирной таблице с 79 очками и отстает от идущего на первой строчке «Лилля» на одно очко.