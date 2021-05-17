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Почеттино оценил шансы «ПСЖ» выиграть чемпионат Франции

14:11
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Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино высказался о возможности клуба выиграть чемпионат Франции.

«В футболе самое главное — верить в свой успех. Может произойти что угодно. Мы должны сосредоточиться на игре с «Брестом» и надеяться, что «Лилль» не победит «Анже». Но сначала необходимо сконцентрироваться на финальном матче Кубка Франции против «Монако».

В «Лилле» достаточно опытных игроков. На мой взгляд, все будет зависеть от футболистов, от их физического и психологического состояния», — приводит слова Почеттино Goal.

Перед заключительным туром чемпионата Франции «ПСЖ» идет на втором месте в турнирной таблице с 79 очками и отстает от идущего на первой строчке «Лилля» на одно очко. 

Дополнительная информация:

https://www.goal.com/en/news/anything-can-happen-pochettino-puts-pressure-on-lille-after/2uo2hqm5qybm1og6zmshnp9x1

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