Почеттино объяснил свои слова о том, что Мбаппе останется в «ПСЖ»

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Маурисио Почеттино прокомментировал свои слова по поводу того, что Килиан Мбаппе на 100 процентов останется в клубе.

«Я сказал, что мы с Мбаппе на 100 процентов останемся в «ПСЖ» в следующем сезоне? Нет... Я говорил о настоящем», — приводит журналист Фабрицио Романо слова Почеттино в Twitter.

Ранее Мбаппе в интервью Prime Video заявил, что еще не определился со своим будущим, есть новые обстоятельства, которые он рассматривает, а также не исключил, что продлит контракт с «ПСЖ».