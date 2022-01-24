Почеттино объяснил, почему заменил Мбаппе в матче с «Реймсом»
Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино высказался по поводу замены нападающего Килиана Мбаппе в матче 22-го тура чемпионата Франции с «Реймсом» (4:0). Он был заменен на 77-й минуте встречи.
«На этой неделе мы дали ему передышку, но он чувствует себя хорошо. Конечно, после часа игры он немного устал, ему не хватало ритма. Поэтому мы решили его заменить, чтобы не рисковать», — приводит слова Почеттино L'Еquipe.
«ПСЖ» набрал 53 очка и продолжает лидировать в турнирной таблице чемпионата Франции.
Положение команд
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Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ПСЖ
|22
|16
|5
|1
|46-18
|53
|
2
|Ницца
|22
|13
|4
|5
|36-18
|43
|
3
|Марсель
|21
|11
|7
|3
|30-16
|40
|
4
|Страсбур
|22
|10
|5
|7
|44-29
|35
|
5
|Ренн
|22
|10
|4
|8
|41-21
|34
|
6
|Монпелье
|22
|10
|4
|8
|37-30
|34
|
7
|Монако
|22
|9
|6
|7
|35-26
|33
|
8
|Ланс
|22
|9
|6
|7
|36-31
|33
|
9
|Нант
|22
|9
|5
|8
|30-27
|32
|
10
|Лион
|21
|8
|8
|5
|29-27
|32
|
11
|Лилль
|22
|8
|8
|6
|30-30
|32
|
12
|Анже
|21
|7
|8
|6
|28-28
|29
|
13
|Брест
|22
|7
|7
|8
|28-33
|28
|
14
|Реймс
|22
|5
|9
|8
|22-27
|24
|
15
|Клермон Фут
|22
|5
|6
|11
|22-39
|21
|
16
|Труа
|22
|5
|5
|12
|20-31
|20
|
17
|Бордо
|22
|4
|8
|10
|34-53
|20
|
18
|Метц
|22
|4
|7
|11
|24-43
|19
|
19
|Лорьян
|22
|3
|8
|11
|18-38
|17
|
20
|Сент-Этьен
|21
|2
|6
|13
|18-43
|12
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38 тур
|21.01
|23:00
|
Лион – Сент-Этьен
|1 : 0
|22.01
|19:00
|
Брест – Лилль
|2 : 0
|22.01
|23:00
|
Ланс – Марсель
|0 : 2
|23.01
|15:00
|
Метц – Ницца
|0 : 2
|23.01
|17:00
|
Анже – Труа
|2 : 1
|23.01
|17:00
|
Бордо – Страсбур
|4 : 3
|23.01
|17:00
|
Клермон Фут – Ренн
|2 : 1
|23.01
|17:00
|
Нант – Лорьян
|4 : 2
|23.01
|19:05
|
Монпелье – Монако
|3 : 2
|23.01
|22:45
|
ПСЖ – Реймс
|4 : 0
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Виссам Бен-Йеддер
Монако
|13
|
|
Жонатан Давид
Лилль
|12
|
|
Людовик Айорк
Страсбур
|11
|П
|
|
Кильян Мбаппе
ПСЖ
|9
|
|
Димитри Пайет
Марсель
|7
|
|
Жонатан Клаусс
Ланс
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Йохан Гастьен
Клермон Фут
|18
|2
|3
|
|
Тежи Саванье
Монпелье
|18
|1
|5
|
|
Жером Эрго
Лорьян
|7
|1
|0
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