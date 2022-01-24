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Сегодня, 09:43

Почеттино объяснил, почему заменил Мбаппе в матче с «Реймсом»

Екатерина Савостина
Корреспондент

Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино высказался по поводу замены нападающего Килиана Мбаппе в матче 22-го тура чемпионата Франции с «Реймсом» (4:0). Он был заменен на 77-й минуте встречи.

«На этой неделе мы дали ему передышку, но он чувствует себя хорошо. Конечно, после часа игры он немного устал, ему не хватало ритма. Поэтому мы решили его заменить, чтобы не рисковать», — приводит слова Почеттино L'Еquipe.

«ПСЖ» набрал 53 очка и продолжает лидировать в турнирной таблице чемпионата Франции.

Источник: https://www.lequipe.fr/Football/Actualites/Mauricio-pochettino-apres-la-victoire-du-psg-contre-reims-trois-points-c-est-l-essentiel/1312696
Килиан Мбаппе
Маурисио Почеттино
Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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1
 ПСЖ 22 16 5 1 46-18 53
2
 Ницца 22 13 4 5 36-18 43
3
 Марсель 21 11 7 3 30-16 40
4
 Страсбур 22 10 5 7 44-29 35
5
 Ренн 22 10 4 8 41-21 34
6
 Монпелье 22 10 4 8 37-30 34
7
 Монако 22 9 6 7 35-26 33
8
 Ланс 22 9 6 7 36-31 33
9
 Нант 22 9 5 8 30-27 32
10
 Лион 21 8 8 5 29-27 32
11
 Лилль 22 8 8 6 30-30 32
12
 Анже 21 7 8 6 28-28 29
13
 Брест 22 7 7 8 28-33 28
14
 Реймс 22 5 9 8 22-27 24
15
 Клермон Фут 22 5 6 11 22-39 21
16
 Труа 22 5 5 12 20-31 20
17
 Бордо 22 4 8 10 34-53 20
18
 Метц 22 4 7 11 24-43 19
19
 Лорьян 22 3 8 11 18-38 17
20
 Сент-Этьен 21 2 6 13 18-43 12
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21.01 23:00
Лион – Сент-Этьен
 1 : 0
22.01 19:00
Брест – Лилль
 2 : 0
22.01 23:00
Ланс – Марсель
 0 : 2
23.01 15:00
Метц – Ницца
 0 : 2
23.01 17:00
Анже – Труа
 2 : 1
23.01 17:00
Бордо – Страсбур
 4 : 3
23.01 17:00
Клермон Фут – Ренн
 2 : 1
23.01 17:00
Нант – Лорьян
 4 : 2
23.01 19:05
Монпелье – Монако
 3 : 2
23.01 22:45
ПСЖ – Реймс
 4 : 0
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Виссам Бен-Йеддер

Виссам Бен-Йеддер

Монако

 13
Жонатан Давид

Жонатан Давид

Лилль

 12
Людовик Айорк

Людовик Айорк

Страсбур

 11
П
Кильян Мбаппе

Кильян Мбаппе

ПСЖ

 9
Димитри Пайет

Димитри Пайет

Марсель

 7
Жонатан Клаусс

Жонатан Клаусс

Ланс

 7
И К Ж
Йохан Гастьен

Йохан Гастьен

Клермон Фут

 18 2 3
Тежи Саванье

Тежи Саванье

Монпелье

 18 1 5
Жером Эрго

Жером Эрго

Лорьян

 7 1 0
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