Почеттино объяснил, почему заменил Мбаппе в матче с «Реймсом»

Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино высказался по поводу замены нападающего Килиана Мбаппе в матче 22-го тура чемпионата Франции с «Реймсом» (4:0). Он был заменен на 77-й минуте встречи.

«На этой неделе мы дали ему передышку, но он чувствует себя хорошо. Конечно, после часа игры он немного устал, ему не хватало ритма. Поэтому мы решили его заменить, чтобы не рисковать», — приводит слова Почеттино L'Еquipe.

«ПСЖ» набрал 53 очка и продолжает лидировать в турнирной таблице чемпионата Франции.