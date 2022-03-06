Почеттино о поражении от «Ниццы»: «Мы очень разочарованы результатом»

Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино подвел итоги матча 27-го тура чемпионата Франции против «Ниццы» (0:1).

«Мы очень разочарованы, что не выиграли. Мы контролировали игру, но не забили, и когда игра получается открытой, ты можешь пропустить на последних минутах. Вот почему мы очень разочарованы результатом. Я думаю, что были положительные моменты, но есть и другие, которые нам нужно улучшить. Конечно, матч против «Реала» в Лиге чемпионов будет другим, нельзя сравнивать эти игры», -приводит слова Почеттино официальный сайт клуба.

«ПСЖ» продолжает уверенно лидировать в турнирной таблице лиги 1, имея в своем активе 62 очка. «Ницца» набрала 49 очков и вышла на 2-е место.