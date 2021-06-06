Почеттино несколько раз созванивался с Вайналдумом

Стали известны некоторые детали предстоящего перехода полузащитника Джорджиньо Вайналдума в «ПСЖ», пишет в Twitter журналист Фабрицио Романо.

Парижане предложили 30-летнему футболисту зарплату как минимум в два раза больше, чем «Барселона», и Вайналдум дал согласие.

Тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино звонил ему несколько раз за последние 56 часов. «ПСЖ» хочет, чтобы футболист подписал контракт как можно скорее.

В сезоне-2020/21 30-летний голландец провел 51 матч за «Ливерпуль» во всех турнирах и забил три мяча. Он покинул клуб в качестве свободного агента.