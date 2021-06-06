Футбол
Франция
Новости
Лига 1 Лига 2 Кубок Франции Кубок лиги Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Франция

Почеттино несколько раз созванивался с Вайналдумом

6 июня 2021, 14:04
Теги:

Стали известны некоторые детали предстоящего перехода полузащитника Джорджиньо Вайналдума в «ПСЖ», пишет в Twitter журналист Фабрицио Романо.

Парижане предложили 30-летнему футболисту зарплату как минимум в два раза больше, чем «Барселона», и Вайналдум дал согласие.

Тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино звонил ему несколько раз за последние 56 часов. «ПСЖ» хочет, чтобы футболист подписал контракт как можно скорее.

В сезоне-2020/21 30-летний голландец провел 51 матч за «Ливерпуль» во всех турнирах и забил три мяча. Он покинул клуб в качестве свободного агента.

Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Федор Емельяненко прокомментировал бой брата против рэпера Джигана
Куда бежал из России оппозиционер Дмитрий Гудков
"Воспользуюсь и отпущу": насильник напал на москвичку в туалете метро
В Москве арестован надругавшийся над женщиной в туалете метро

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд