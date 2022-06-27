Почеттино не пошел на уступки по компенсации за расторжение контракта с «ПСЖ»
Уже бывший главный тренер «Ниццы» Кристоф Галтье в ближайшее время возглавит «ПСЖ». На этом посту он сменит Маурисио Почеттино, с котором контракт будет расторгнут, сообщает Le Parisien.
При этом Почеттино категорически отказался идти на какие-либо уступки в вопросе выплат за предстоящее увольнение.
Ранее сообщалось, что он получит 15 миллионов евро, 3 из которых положены его штабу.
По итогам прошлого сезона «ПСЖ» стал чемпионом в рекордный 10-й раз, сравнявшись по этому показателю с «Сент-Этьеном».
Положение команд
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Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|ПСЖ
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2
|Марсель
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|0
|0
|0-0
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3
|Монако
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Ренн
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Ницца
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Страсбур
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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7
|Ланс
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Лион
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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9
|Нант
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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10
|Лилль
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Брест
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Реймс
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Монпелье
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Анже
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Труа
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Лорьян
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Клермон Фут
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Тулуза
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
19
|Аяччо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
20
|Осер
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
Результаты / календарь
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38 тур
|7.08
|00:00
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Анже – Нант
|- : -
|7.08
|00:00
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Клермон Фут – ПСЖ
|- : -
|7.08
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Ланс – Брест
|- : -
|7.08
|00:00
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Лилль – Осер
|- : -
|7.08
|00:00
|
Лион – Аяччо
|- : -
|7.08
|00:00
|
Марсель – Реймс
|- : -
|7.08
|00:00
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Монпелье – Труа
|- : -
|7.08
|00:00
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Ренн – Лорьян
|- : -
|7.08
|00:00
|
Страсбур – Монако
|- : -
|7.08
|00:00
|
Тулуза – Ницца
|- : -
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