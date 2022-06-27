Почеттино не пошел на уступки по компенсации за расторжение контракта с «ПСЖ»

Уже бывший главный тренер «Ниццы» Кристоф Галтье в ближайшее время возглавит «ПСЖ». На этом посту он сменит Маурисио Почеттино, с котором контракт будет расторгнут, сообщает Le Parisien.

При этом Почеттино категорически отказался идти на какие-либо уступки в вопросе выплат за предстоящее увольнение.

Ранее сообщалось, что он получит 15 миллионов евро, 3 из которых положены его штабу.

По итогам прошлого сезона «ПСЖ» стал чемпионом в рекордный 10-й раз, сравнявшись по этому показателю с «Сент-Этьеном».