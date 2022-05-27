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Сегодня, 04:17

Почеттино не планирует покидать «ПСЖ»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино отметил, что не планирует покидать клуб.

«На сегодняшний день ничего не изменилось — я остаюсь здесь на 100 процентов. Я сосредоточен на «ПСЖ». У меня контракт до июня 2023 года. Хочу продолжить работать», — приводит в Twitter журналист Фабрицио Романо слова Почеттино.

Ранее президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи сообщил, что на следующей неделе будет объявлено обо всех изменениях в клубе.

В этом сезоне «ПСЖ» стал чемпионом Франции. Однако проиграл «Реалу» в 1/8 финала Лиги чемпионов, а также уступил «Ницце» в 1/8 финала Кубка Франции.

Маурисио Почеттино
Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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