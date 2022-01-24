Почеттино: «ПСЖ» нашел способ справиться с давлением «Реймса» и создать голевые моменты»

Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино подвел итоги матча 22-го тура чемпионата Франции против «Реймса» (4:0).

«Думаю, мы хорошо начали игру, но потом допустили несколько ошибок. Было сложно создать хорошие моменты. Во втором тайме мы играли лучше, были более терпеливы, нашли способ справиться с давлением «Реймса» и создать голевые моменты.

Всегда важно не пропускать, это хорошо для команды и укрепляет уверенность, так что да, забивать и не пропускать — это хорошо. Здорово, когда ты выигрываешь, а в матче забивают игроки, которые обычно не делают этого, поэтому очевидно, что это было хорошо», — приводит слова Почеттино официальный сайт клуба.

После этого матча «ПСЖ» набрал 53 очка. Команда продолжает лидировать в турнирной таблице чемпионата Франции. У «Реймса» 24 очка и 14-я позиция.