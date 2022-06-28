Почеттино хочет получить два миллиона евро бонусов от «ПСЖ» помимо 15 миллионов неустойки

Увольнение Маурисио Почеттино из «ПСЖ» затягивается, так как тренер хочет получить бонусы, сообщает GFFN со ссылкой на L'Equipe.

По информации источника, 50-летнему аргенитнцу 18 дней назад сообщили о том, что он будет уволен из парижского клуба.

Отмечается, что «ПСЖ» и юрист тренера ведут переговоры о расторжении контракта.

При этом парижане готовы платить Почеттино и четырем его ассистентам почти всю зарплату за оставшийся по контракту год. Но клуб отказываются платить два миллиона евро бонусов, которые он и его штаб получили бы, если бы остались.

Напомним, что Почеттино и его штаб получат 15 миллионов евро неустойки за увольнение. Его контракт с «ПСЖ» был рассчитан до лета 2023 года.