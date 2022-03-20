Почеттино: «Футболистам «ПСЖ» необходимо забыть о неудаче в Лиге чемпионов и двигаться дальше»
Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино поделился мнением о разгромном поражении своей команды в матче 29-го тура чемпионата Франции от «Монако» (0:3).
«Это сильное разочарование. Так начинать матч просто недопустимо. Первый тайм повлиял на итоговый результат. Футболистам «ПСЖ» необходимо забыть о неудаче в Лиге чемпионов и двигаться дальше. Нам может помочь изменить настроение пауза на матчи сборных. Виноваты и игроки, и тренеры, но мы должны вернуться на победный путь и идти к чемпионству», — приводит слова Почеттино Maxifoot.
«ПСЖ», набрав в 29 турах 65 очков, уверенно лидирует в турнирной таблице лиги 1.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ПСЖ
|29
|20
|5
|4
|59-27
|65
|
2
|Ренн
|29
|16
|4
|9
|63-28
|52
|
3
|Ницца
|28
|15
|6
|7
|38-21
|50
|
4
|Марсель
|28
|14
|8
|6
|43-26
|50
|
5
|Страсбур
|29
|13
|9
|7
|50-32
|48
|
6
|Лилль
|29
|12
|10
|7
|38-35
|46
|
7
|Монако
|29
|12
|8
|9
|43-30
|44
|
8
|Ланс
|29
|12
|8
|9
|45-39
|44
|
9
|Нант
|29
|12
|6
|11
|36-31
|42
|
10
|Лион
|28
|11
|9
|8
|40-37
|41
|
11
|Монпелье
|29
|12
|5
|12
|43-40
|41
|
12
|Реймс
|28
|8
|11
|9
|32-31
|35
|
13
|Брест
|29
|9
|8
|12
|36-43
|35
|
14
|Анже
|29
|8
|8
|13
|32-41
|32
|
15
|Труа
|29
|7
|8
|14
|27-42
|29
|
16
|Лорьян
|29
|6
|10
|13
|24-43
|28
|
17
|Клермон Фут
|29
|7
|7
|15
|28-51
|28
|
18
|Сент-Этьен
|29
|6
|9
|14
|29-51
|27
|
19
|Метц
|29
|4
|11
|14
|26-52
|23
|
20
|Бордо
|29
|4
|10
|15
|38-70
|22
|18.03
|23:00
|
Сент-Этьен – Труа
|1 : 1
|19.03
|19:00
|
Ланс – Клермон Фут
|3 : 1
|19.03
|23:00
|
Нант – Лилль
|0 : 1
|20.03
|15:00
|
Монако – ПСЖ
|3 : 0
|20.03
|17:00
|
Анже – Брест
|1 : 0
|20.03
|17:00
|
Бордо – Монпелье
|0 : 2
|20.03
|17:00
|
Лорьян – Страсбур
|0 : 0
|20.03
|17:00
|
Ренн – Метц
|6 : 1
|20.03
|19:05
|
Реймс – Лион
|- : -
|20.03
|22:45
|
Марсель – Ницца
|- : -
|Г
|
|
Виссам Бен-Йеддер
Монако
|17
|
|
Кильян Мбаппе
ПСЖ
|16
|
|
Мартен Террье
Ренн
|16
|П
|
|
Кильян Мбаппе
ПСЖ
|10
|
|
Димитри Пайет
Марсель
|9
|
|
Лионель Месси
ПСЖ
|8
|И
|К
|Ж
|
|
Йохан Гастьен
Клермон Фут
|25
|2
|5
|
|
Тежи Саванье
Монпелье
|24
|1
|7
|
|
Бонфим Коста Сантос Данте
Ницца
|27
|1
|4