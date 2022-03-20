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Сегодня, 20:38

Почеттино: «Футболистам «ПСЖ» необходимо забыть о неудаче в Лиге чемпионов и двигаться дальше»

Иван Шитик
Корреспондент
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Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино поделился мнением о разгромном поражении своей команды в матче 29-го тура чемпионата Франции от «Монако» (0:3).

«Это сильное разочарование. Так начинать матч просто недопустимо. Первый тайм повлиял на итоговый результат. Футболистам «ПСЖ» необходимо забыть о неудаче в Лиге чемпионов и двигаться дальше. Нам может помочь изменить настроение пауза на матчи сборных. Виноваты и игроки, и тренеры, но мы должны вернуться на победный путь и идти к чемпионству», — приводит слова Почеттино Maxifoot.

«ПСЖ», набрав в 29 турах 65 очков, уверенно лидирует в турнирной таблице лиги 1.

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Динамо 0
Ростов 0
Перерыв

П1

23%

1.41

ТБ 2.5

18%

1.87

Обе забьют - нет

12%

1.73
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Нижний Новгород 1
Спартак 1
Матч завершен

П2

24%

1.74

Обе забьют - да

19%

2.02

ТБ 1.5

15%

1.33
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
ЦСКА 6
Рубин 1
Матч завершен

П1

21%

1.39

Ф1 (-1.0)

16%

1.63

П1 и ТМ 4.5 - Да

13%

1.59
Маурисио Почеттино
ФК Монако
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
0
Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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Чемпионат Франции: «Монако» победил «ПСЖ», «Марсель» — «Ницца» и другие матчи 29-го тура

«Реймс» и «Лион» сыграли вничью в чемпионате Франции
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 29 20 5 4 59-27 65
2
 Ренн 29 16 4 9 63-28 52
3
 Ницца 28 15 6 7 38-21 50
4
 Марсель 28 14 8 6 43-26 50
5
 Страсбур 29 13 9 7 50-32 48
6
 Лилль 29 12 10 7 38-35 46
7
 Монако 29 12 8 9 43-30 44
8
 Ланс 29 12 8 9 45-39 44
9
 Нант 29 12 6 11 36-31 42
10
 Лион 28 11 9 8 40-37 41
11
 Монпелье 29 12 5 12 43-40 41
12
 Реймс 28 8 11 9 32-31 35
13
 Брест 29 9 8 12 36-43 35
14
 Анже 29 8 8 13 32-41 32
15
 Труа 29 7 8 14 27-42 29
16
 Лорьян 29 6 10 13 24-43 28
17
 Клермон Фут 29 7 7 15 28-51 28
18
 Сент-Этьен 29 6 9 14 29-51 27
19
 Метц 29 4 11 14 26-52 23
20
 Бордо 29 4 10 15 38-70 22
Результаты / календарь
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35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
18.03 23:00
Сент-Этьен – Труа
 1 : 1
19.03 19:00
Ланс – Клермон Фут
 3 : 1
19.03 23:00
Нант – Лилль
 0 : 1
20.03 15:00
Монако – ПСЖ
 3 : 0
20.03 17:00
Анже – Брест
 1 : 0
20.03 17:00
Бордо – Монпелье
 0 : 2
20.03 17:00
Лорьян – Страсбур
 0 : 0
20.03 17:00
Ренн – Метц
 6 : 1
20.03 19:05
Реймс – Лион
 - : -
20.03 22:45
Марсель – Ницца
 - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Виссам Бен-Йеддер

Виссам Бен-Йеддер

Монако

 17
Кильян Мбаппе

Кильян Мбаппе

ПСЖ

 16
Мартен Террье

Мартен Террье

Ренн

 16
П
Кильян Мбаппе

Кильян Мбаппе

ПСЖ

 10
Димитри Пайет

Димитри Пайет

Марсель

 9
Лионель Месси

Лионель Месси

ПСЖ

 8
И К Ж
Йохан Гастьен

Йохан Гастьен

Клермон Фут

 25 2 5
Тежи Саванье

Тежи Саванье

Монпелье

 24 1 7
Бонфим Коста Сантос Данте

Бонфим Коста Сантос Данте

Ницца

 27 1 4
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