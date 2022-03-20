Почеттино: «Футболистам «ПСЖ» необходимо забыть о неудаче в Лиге чемпионов и двигаться дальше»

Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино поделился мнением о разгромном поражении своей команды в матче 29-го тура чемпионата Франции от «Монако» (0:3).

«Это сильное разочарование. Так начинать матч просто недопустимо. Первый тайм повлиял на итоговый результат. Футболистам «ПСЖ» необходимо забыть о неудаче в Лиге чемпионов и двигаться дальше. Нам может помочь изменить настроение пауза на матчи сборных. Виноваты и игроки, и тренеры, но мы должны вернуться на победный путь и идти к чемпионству», — приводит слова Почеттино Maxifoot.

«ПСЖ», набрав в 29 турах 65 очков, уверенно лидирует в турнирной таблице лиги 1.