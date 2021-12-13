Почеттино: «Для «ПСЖ» было важно победить «Монако» и набрать три очка»
Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино подвел итоги матча 18-го тура чемпионата Франции против «Монако» (2:0).
«Для нас было важно выиграть и набрать три очка. В целом я доволен, потому что игра была очень профессиональной. Всегда важно играть перед болельщиками и создавать хорошую атмосферу. Надеемся, что в следующий раз, когда мы будем играть дома, стадион будет заполнен всеми нашими болельщиками. Думаю, со временем, когда игроки узнают друг друга лучше и сблизятся, команда будет играть лучше», — приводит слова Почеттино официальный сайт клуба.
После этого матча «ПСЖ» с 45 очками лидирует в чемпионате Франции, «Монако» с 26 очками — на восьмой строчке.
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