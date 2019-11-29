Почему «Монако» в этом сезоне много пропускает? Отвечает Головин

Полузащитник «Монако» Александр Головин на пресс-конференции перед матчем 15-го тура чемпионата Франции с «ПСЖ» объяснил, почему его команда в этом сезоне много пропускает.

— Много пропускаем? — Не знаю, c чем это связано, нам нужно лучше обороняться всей командой, это вина не только защитников, ответственность лежит на всех, будем защищаться все вместе — будем и пропускать меньше. (Александр Бобров)

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