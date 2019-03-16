Победная кричалка "Монако". Видео из раздевалки

"Монако" в гостевом матче 29-го тура чемпионата Франции победил "Лилль" (1:0). Российский полузащитник монегасков Александр Головин вышел в стартовом составе команды и провел на поле 79 минут.
После игры пресс-служба "Монако" выложила видео из раздевалки команды.
Монегаски с 30 очками занимают 16-е место в турнирной таблице лиги 1.
Головин едва не стал антигероем. "Монако" выручил чудо-гол //
Головин не понравился, много ошибок". Болельщики недовольны игрой полузащитника
Au ❤️ du vestiaire Rouge & Blanc après la victoire de ce soir face au LOSC !– AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) 15 марта 2019 г.
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0⃣-1⃣ #LOSCASM pic.twitter.com/oBGVoX1k6d
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