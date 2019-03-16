10:33 | Футбол — Франция

Победная кричалка "Монако". Видео из раздевалки

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"Монако" в гостевом матче 29-го тура чемпионата Франции победил "Лилль" (1:0). Российский полузащитник монегасков Александр Головин вышел в стартовом составе команды и провел на поле 79 минут.

После игры пресс-служба "Монако" выложила видео из раздевалки команды.

Монегаски с 30 очками занимают 16-е место в турнирной таблице лиги 1.

Головин едва не стал антигероем. "Монако" выручил чудо-гол // 
Головин не понравился, много ошибок". Болельщики недовольны игрой полузащитника

 

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