Победная кричалка "Монако". Видео из раздевалки

"Монако" в гостевом матче 29-го тура чемпионата Франции победил "Лилль" (1:0). Российский полузащитник монегасков Александр Головин вышел в стартовом составе команды и провел на поле 79 минут.

После игры пресс-служба "Монако" выложила видео из раздевалки команды.

Монегаски с 30 очками занимают 16-е место в турнирной таблице лиги 1.

Головин едва не стал антигероем. "Монако" выручил чудо-гол //

Головин не понравился, много ошибок". Болельщики недовольны игрой полузащитника