Победа над "Дижоном" стала 600-й в карьере Буффона

В матче 1/4 финала Кубка Франции с "Дижоном" (3:0) вратарь "ПСЖ" Джанлуиджи Буффон одержал 600-ю победу в своей карьере, сообщает Football Italia.

41-летний итальянец начал профессиональные выступления в 1995 году. В рамке ворот он провел 1071 матч. 168 встреч Буффон сыграл за "Парму", 509 - за "Ювентус", 176 - за сборную Италии и 19 - за "ПСЖ". В составе французского клуба голкипер пока не потерпел ни одного поражения.

Контракт Буффона с "ПСЖ" рассчитан до следующего лета, однако он имеет опцию продления на еще один сезон.

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