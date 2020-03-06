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По стопам Шомуродова: игрок «Марселя» играет в шапочке для плавания

23:24
Нападающий "Марселя" Дарио Бенедетто в матче с "Амьеном". Фото Canal +
Нападающий "Марселя" Дарио Бенедетто в матче с "Амьеном". Фото Canal +
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Нападающему «Марселя» Дарио Бенедетто расскели ухо в матче чемпионата Франции против «Амьена». Форвард продолжил игру в шапочке для плавания.

В концовке прошлого сезона похожая ситуация произошла в чемпионате России. Форвард «Ростова» Элдор Шомуродов играл в шапочке для плавания с 79-й минуты игры с «Краснодаром». При этом на последних минутах он забил головой в шапочке ответный мяч и спас команду от поражения — 1:1.

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