11 августа, 15:13

Пирес посоветовал «ПСЖ» продать Сафонова

Сергей Ярошенко
Матвей Сафонов.
Фото Global Look Press

Бывший полузащитник сборной Франции Робер Пирес считает, что «ПСЖ» нужно продать вратаря Матвея Сафонова.

«Доннарумму я бы оставил. Он в отличной форме, и во многом благодаря ему «ПСЖ» сейчас победитель Лиги чемпионов. Сафонова я бы продал. «ПСЖ» нужен более сильный второй голкипер, который сможет конкурировать с Доннаруммой и подтолкнуть его к развитию», — заявил Пирес в ролике канала CARRE.

9 августа парижский клуб объявил о переходе голкипера Люки Шевалье из «Лилля».

3 июня L'Equipe сообщал, что россиянин может покинуть команду после трансфера защитника Ильи Забарного из «Борнмута». В январе сообщалось, что украинец отказался от перехода в парижский клуб из-за того, что за команду выступает Сафонов.

Российский голкипер выступает за «ПСЖ» с лета 2024 года. В сезоне-2024/25 на его счету 17 матчей во всех турнирах, в которых он пропустил 13 мячей и 7 раз сыграл на ноль. Он выиграл с парижским клубом Лигу чемпионов, чемпионат Франции, а также Кубок и Суперкубок страны.

Контракт 26-летнего футболиста с клубом рассчитан до конца июня 2029 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 20 миллионов евро.

Матвей Сафонов.Плюс одна проблема у Сафонова в «ПСЖ». Вслед за украинцем Забарным парижане купили топового французского голкипера

Матвей Сафонов
Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
Робер Пирес
  • Sam17

    А чем Сафонов так плох, тем более для второго номера, что к нему многие так скептически настроены? Что, он постоянно совершает результативные ошибки? Вроде, нет. Не пойму, что это - зависть? Что за многочисленные смешки о трофеях, полученных им на лавке? Сомневаюсь, что эти критики на его месте рванули бы из ПСЖ лишь бы на лавке не сидеть. При том, что он сидит не в глухом запасе, а примерно треть игр сыграл. Куда ещё больше для второго номера? Если по 50% игр играть вратарям, то это неправильно, по-моему, и никто так не делает.

    12.08.2025

  • Sam17

    Мне кажется, два топ вратаря в одной команде не должно быть. Должен быть безусловный первый номер и крепкий второй. Первый должен знать, что у него есть право на ошибку. Иначе вратари могут психологически загнаться.

    12.08.2025

  • Симон Вирсаладзе

    Топ-20 где?

    12.08.2025

  • sdf_1

    С приходом Шевалье вторым вратарём становится Доннарумма, по совместительству вратарь сборной Италии. Куда ещё сильнее?

    11.08.2025

  • Фирсыч

    Кто же его купит за 20 миллионов?

    11.08.2025

  • Алексей Переверзев

    Ну так как бы Матвей это топ-20 кипер. Если это не уровень второго номера ПСЖ, то кто уровень? Или Пирес имеет ввиду, что им и с Доннарумой на лавке хорошо?

    11.08.2025

  • Slim Tallers

    Если объективно оценивать реальность,то Сафонов занял не своё место. ПСЖ команда высокого уровня,и многого сопернику делать не позволяет.Качество голкипера не определишь в матчах со слабыми соперниками по чемпионату. Но на тренировках футболисты же видят,чего он стОит.Поэтому и,спустя год,исправили ошибку,купив толкового голкипера..А Сафонова сдадут в аренду куда-нибудь в Турцию или Грецию. Всё зависит от того,какой ценник на него выставят шейхи.

    11.08.2025

  • Nikolaevich

    100% ни прибавить и не убавить. Объективно,при всей патриотичности и отсутствию негатива к Матвею.

    11.08.2025

  • zg

    Ну кстати Мотя Донне зарядик то придал в прошлом сезоне,так что не надо тут,г-ин Робер!

    11.08.2025

    • Хакими считает, что заслуживает выиграть «Золотой мяч»

    Доннарумма будет продан, но Сафонов не станет основным вратарем «ПСЖ»
