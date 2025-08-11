Пирес посоветовал «ПСЖ» продать Сафонова

Бывший полузащитник сборной Франции Робер Пирес считает, что «ПСЖ» нужно продать вратаря Матвея Сафонова.

«Доннарумму я бы оставил. Он в отличной форме, и во многом благодаря ему «ПСЖ» сейчас победитель Лиги чемпионов. Сафонова я бы продал. «ПСЖ» нужен более сильный второй голкипер, который сможет конкурировать с Доннаруммой и подтолкнуть его к развитию», — заявил Пирес в ролике канала CARRE.

9 августа парижский клуб объявил о переходе голкипера Люки Шевалье из «Лилля».

3 июня L'Equipe сообщал, что россиянин может покинуть команду после трансфера защитника Ильи Забарного из «Борнмута». В январе сообщалось, что украинец отказался от перехода в парижский клуб из-за того, что за команду выступает Сафонов.

Российский голкипер выступает за «ПСЖ» с лета 2024 года. В сезоне-2024/25 на его счету 17 матчей во всех турнирах, в которых он пропустил 13 мячей и 7 раз сыграл на ноль. Он выиграл с парижским клубом Лигу чемпионов, чемпионат Франции, а также Кубок и Суперкубок страны.

Контракт 26-летнего футболиста с клубом рассчитан до конца июня 2029 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 20 миллионов евро.