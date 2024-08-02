Пиоли может возглавить «Ренн»
«Ренн» рассматривает вариант с приглашением итальянца Стефана Пиоли на пост главного тренера в случае ухода Жюльена Стефана.
По информации Footmercato, бретонский клуб может уволить Стефана еще до начала сезона. Спортивный директор Фредерик Массара рассматривает кандидатуру 58-летнего итальянца, с которым ранее вместе работали в «Милане».
Пиоли по окончании сезона-2023/24 покинул «Милан», который он возглавлял с 2019 года. Под его руководством красно-черные выиграли итальянскую серию А в сезоне-2021/22.
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