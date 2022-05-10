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Сегодня, 17:26

Петер Бос останется на посту главного тренера «Лиона»

Иван Шитик
Корреспондент
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Главный тренер «Лиона» Петер Бос останется на своем посту на следующий сезон, сообщает L'Equipe.

Президент «Лиона» Жан-Мишель Олас высоко ценит нынешнего тренера клуба, хотя и понимает, что тому в следующем сезоне «придется с нуля строить новую команду».

«Лион» вылетел из Лиги Европы на стадии четвертьфинала, уступив «Вест Хэму».

В данный момент «команда занимает восьмое место в чемпионате (55 очков), отставая на 5 очков от зоны еврокубков.

ФК Лион
Жан-Мишель Олас
Петер Бос
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