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Первый тренер Головина считает, что игрока все устраивает в «Монако»

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Александр Плясунов, первый тренер полузащитника «Монако» Александра Головина, высказался о продлении футболистом контракта с монегасками до 2029 года.

«Рад за него! Если продлевают, значит, он нужен команде. Головин постоянно получает игровое время и приносит пользу «Монако». Для него это замечательно. Путь в топ-клуб закрыт? Я думаю, его и в «Монако» все устраивает, поэтому и продлил. Саша, наверное, не видит смысла переходить в топ-клуб», — цитирует Плясунова Metaratings.ru.

Головин выступает за «Монако» с 2018 года. 4 октября монегаски официально объявили о продлении контракта с футболистом до окончания сезона-2028/29. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 30 миллионов евро.

Источник: Metaratings
Александр Головин
ФК Монако
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 Монако 6 5 1 0 12-3 16
3
 Марсель 7 4 2 1 16-8 14
4
 Лилль 7 4 1 2 13-8 13
5
 Реймс 6 3 2 1 10-8 11
6
 Ланс 6 2 4 0 5-2 10
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 Нант 6 2 3 1 9-6 9
8
 Страсбур 6 2 3 1 12-10 9
9
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 Сент-Этьен 7 2 1 4 6-18 7
13
 Брест 6 2 0 4 8-13 6
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 Гавр 6 2 0 4 7-13 6
15
 Осер 7 2 0 5 9-15 6
16
 Тулуза 7 1 2 4 6-10 5
17
 Монпелье 6 1 1 4 6-17 4
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 Анже 7 0 3 4 5-13 3
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