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Первый тренер Головина: «Саша славился своими ударами в Калтане, а теперь показывает их в Монако»

Алина Савинова
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Александр Плясунов, первый тренер хавбека «Монако» Александра Головина, отреагировал на гол футболиста в матче 34-го тура чемпионата Франции против «Анже» (2:1).

«Радуюсь успехам Александра во Франции! Хорошо, что он так же продолжает забивать и по статистике догнал Месси. Головин замечательно выполняет свою работу. Саша славился своими ударами в Калтане, а теперь показывает их в Монако. В детстве он вообще мог и с углового забить! Удар с правой у него очень хорошо поставлен, поэтому такие красивые голы с дальних дистанций — для меня не удивление», — приводит Sport24 слова тренера.

Всего в текущем сезоне на счету 26-летнего россиянина 8 мячей и 7 результативных передач в 31 матче лиги 1. Действующий контракт Головина с «Монако» рассчитан до 30 июня 2026 года.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-05-08-pervyy-trener-golovina-sasha-slavilsya-dalnimi-udarami-v-kaltane-a-teper-pokazyvayet-ikh-v-monako
Александр Головин
Футбол
ФК Монако
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 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 34 25 3 6 79-35 78
2
 Марсель 34 21 7 6 62-34 70
3
 Ланс 34 21 9 4 57-26 72
4
 Монако 34 19 7 8 68-51 64
5
 Лилль 34 17 8 9 60-41 59
6
 Ренн 34 17 5 12 56-38 56
7
 Лион 34 16 8 10 57-41 56
8
 Ницца 34 13 12 9 42-32 51
9
 Клермон Фут 34 14 8 12 37-44 50
10
 Лорьян 34 14 9 11 48-46 51
11
 Реймс 34 12 14 8 41-35 50
12
 Монпелье 34 13 4 17 56-57 43
13
 Тулуза 34 12 6 16 48-55 42
14
 Брест 34 8 11 15 38-50 35
15
 Осер 34 8 10 16 32-56 34
16
 Страсбур 34 8 11 15 46-55 35
17
 Нант 34 6 14 14 35-50 32
18
 Труа 34 4 10 20 42-73 22
19
 Аяччо 34 6 5 23 22-61 23
20
 Анже 34 3 5 26 28-74 14
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6.05 18:00
Ницца – Ренн
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6.05 20:00
Реймс – Лилль
 1 : 0
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Ланс – Марсель
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7.05 14:00
Анже – Монако
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7.05 16:00
Аяччо – Тулуза
 0 : 0
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Осер – Клермон Фут
 1 : 1
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7.05 16:00
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Александр Ляказетт

Лион

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Жонатан Давид

Жонатан Давид

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Лионель Месси

ПСЖ

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Неймар

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Лилль

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И К Ж
Тежи Саванье

Тежи Саванье

Монпелье

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Реймс

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