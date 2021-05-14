Первый тренер Головина: «Буду смотреть финал против «ПСЖ» и переживать за Сашу и «Монако»

Александр Плясунов, первый тренер полузащитника «Монако» Александра Головина прокомментировал игру футболиста в матче против «Рюмийи-Валер» (5:1) в рамках полуфинала Кубка Франции. Россиянин вышел на замену на 71-й минуте и сумел отличиться одним забитым мячом.

«Видел этот гол по телевизору. Когда есть возможность — всегда смотрю игры «Монако». Рад, что Саша забил. Конечно, буду смотреть финал против «ПСЖ» и переживать за Сашу и «Монако». Какие у него перспективы? Не буду об этом говорить. Все зависит от его игры. Как будет себя показывать — такие и буду перспективы», — сказал Плясунов «СЭ».

В финале Кубка Франции, который состоится 19 мая, «Монако» встретится с «ПСЖ».

(Владимир Пушкарев)