Первый матч «Монако» и Ковач сыграют 22 июля

Вторую игру в межсезонье и первую при новом тренере Нико Коваче «Монако» проведет 22 июля. В гостях монегаски сыграют со «Стандардом» из Льежа.

В первом матче красно-белые обыграли в пятницу «Серкль Брюгге» (2:0). Голы забили Виссам Бен Йеддер и Александр Головин. Часть встречи российский полузащитник провел с капитанской повязкой, став первым русским капитаном в истории «Монако».

А вот для тренера Роберта Морено встреча в Брюгге стала последней. Сегодня около полудня по местному времени ему сообщили, что он и его помощники уволены.

В ближайшее время в княжество должен приехать Нико Ковач со своим тренерским штабом, в который войдет его брат Роберт. С ними заключат контракт на три года или по схеме «3+1».

Последним местом работы братьев была «Бавария», с которой они выиграли чемпионат, Кубок и Суперкубок Германии. До этого Ковачи работали с «Айнтрахтом» из Франкфурта и сборной Хорватии. (Александр Бобров)