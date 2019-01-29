Первый день Паредеса в "ПСЖ". Видео

Новичок "ПСЖ" полузащитник Леандро Паредес прибыл в расположение клуба, сообщает официальный Твиттер парижского клуба. Ранее он выступал за "Зенит".
Футболист уже успел потренироваться с новой командой и сняться в фотосессии в клубной форме.
24-летний Леандро Паредес выступал за "Зенит" с лета 2017 года. В текущем сезоне он провел 22 матча за сине-бело-голубых, забил 4 гола и отдал 5 результативных передач.
🆕🎥🏋️♂️ #BienvenidoParedes– Paris Saint-Germain (@PSG_inside) 29 января 2019 г.
La première journée de @LParedss au Centre Ooredoo 🤗
🔴🔵 #ICICESTPARIS pic.twitter.com/paQI6BmXP8
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