Первый день Икарди в «ПСЖ». Видео

«ПСЖ» показал, как новичок клуба Мауро Икарди, перешедший из «Интера» по арендному соглашению, провел первый день. Он прошел медицинское обследование, принял участие в фотосессии и дал первое интервью в качестве игрока парижан.

