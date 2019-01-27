Первая тренировка Жардима после его возвращения в "Монако"

Главный тренер "Монако" Леонарду Жардим провел первую тренировку после своего возвращения, сообщает Инстаграм монегасков. 44-летний португальский специалист готовит футболистов к полуфиналу Кубка лиги против "Генгама"​. Встреча состоится 29 января.

Напомним, что Жардим возглавлял "Монако" с 2014 по 2018 год и был уволен в октябре из-за неудовлетворительных результатов. На место Жардима был назначен Тьерри Анри, для которого это был первый опыт самостоятельной работы. Накануне он был отстранен от работы с основной командой, а 44-летний португалец снова вернулся в "Монако".

"Генгам" – "Монако": Кубок лиги, онлайн-трансляция, 29 января, начало – 23.05 (мск).