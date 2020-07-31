Перрен завершил карьеру. Он 17 лет отыграл за «Сент-Этьен»

Защитник «Сент-Этьена» Лоик Перрен? объявил о завершении карьеры. 34-летний француз 17 сезонов отыграл в составе «зеленых». Он всю карьеру провел в одном клубе.

«С большими эмоциями я объявляю, что в прошлую пятницу сыграл свой последний матч за «Сент-Этьен». Несмотря на то, что не на такой конец рассчитывал, я счастлив и горжусь своим путешествием длинною в 17 сезонов. Со взлётами и падениями я всегда отдавал максимум», — написал Перрен в Instagram.