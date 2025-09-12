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Перрен оценил шансы Сперцяна заиграть в «ПСЖ»

Микеле Антонов
Корреспондент

Полузащитник «Краснодара» Гаэтан Перрен в интервью «СЭ» поделился мнением о шансах полузащитника команды Эдуарда Сперцяна на трансфер в «ПСЖ».

— Тебе не говорили, что ты будешь заменять Сперцяна в случае его возможного ухода?

— Я не обсуждал с клубом замену Сперцяна. Я изучал состав и думал, что буду играть с ним. Эдуард — игрок высокого уровня, и играть с ним — одно удовольствие. Я слышал о слухах про его возможный трансфер, но надеюсь, он останется с нами.

«ПСЖ»? Сперцян — футболист с огромным набором отличных качеств, такие как раз выступают за этот французский клуб. Во всяком случае я уверен, что Эдуард добьется огромных успехов в Европе. Если он уйдет, желаю ему всего наилучшего, но я верю, что мы можем вместе добиться больших успехов.

Полузащитник &laquo;Краснодара&raquo; Гаэтан Перрен.«Обыграть «Зенит» 6:0 реально. Если в этом матче выиграем титул, будет замечательно». Интервью новой звезды «Краснодара» Перрена

23 июля «Краснодар» объявил о трансфере Перрена из французского «Осера». В этом сезоне полузащитник провел 6 матчей за быков во всех турнирах, забил два мяча и отдал одну голевую передачу.

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Гаэтан Перрен
Эдуард Сперцян
ФК Краснодар
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Монако 5 4 1 0 8-3 13
2
 Лион 5 3 2 0 10-2 11
3
 Париж 5 3 2 0 8-3 11
4
 Лилль 5 3 1 1 8-4 10
5
 Ренн 5 3 1 1 8-9 10
6
 ПСЖ 5 2 2 1 8-7 8
7
 Анже 5 2 1 2 6-5 7
8
 Страсбур 5 2 1 2 10-10 7
9
 Ле Ман 5 1 3 1 9-9 6
10
 Осер 5 2 0 3 7-12 6
11
 Брест 5 1 2 2 7-8 5
12
 Лорьян 5 1 2 2 5-6 5
13
 Тулуза 5 1 2 2 7-9 5
14
 Ницца 5 1 2 2 3-6 5
15
 Ланс 5 1 1 3 9-9 4
16
 Труа 5 1 1 3 4-11 4
17
 Марсель 5 1 0 4 7-8 3
18
 Гавр 5 0 2 3 4-7 2
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34 тур
9.10 21:45 Ланс – Лион - : -
10.10 18:15 Лилль – Гавр - : -
10.10 21:45 Брест – Анже - : -
10.10 21:45 Лорьян – Париж - : -
10.10 21:45 Монако – Тулуза - : -
10.10 21:45 ПСЖ – Ле Ман - : -
11.10 16:00 Ницца – Страсбур - : -
11.10 18:15 Ренн – Осер - : -
11.10 21:45 Труа – Марсель - : -
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ЖК
Г
Парис Бруннер
Парис Бруннер

Монако

 4
Ферран Торрес
Ферран Торрес

ПСЖ

 4
Амин Гуири
Амин Гуири

Марсель

 4
П
Кристиан Кассерес
Кристиан Кассерес

Тулуза

 4
Панос Кацерис
Панос Кацерис

Лорьян

 3
Флориан Товен
Флориан Товен

Ланс

 3
И К Ж
Джибриль Сидибе
Джибриль Сидибе

Ле Ман

 3 1 1
Христ Макоссо
Христ Макоссо

Осер

 4 1 1
Самир Эль Мурабет
Самир Эль Мурабет

Страсбур

 3 1 0
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