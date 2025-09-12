Перрен оценил шансы Сперцяна заиграть в «ПСЖ»

Полузащитник «Краснодара» Гаэтан Перрен в интервью «СЭ» поделился мнением о шансах полузащитника команды Эдуарда Сперцяна на трансфер в «ПСЖ».

— Тебе не говорили, что ты будешь заменять Сперцяна в случае его возможного ухода?

— Я не обсуждал с клубом замену Сперцяна. Я изучал состав и думал, что буду играть с ним. Эдуард — игрок высокого уровня, и играть с ним — одно удовольствие. Я слышал о слухах про его возможный трансфер, но надеюсь, он останется с нами.



«ПСЖ»? Сперцян — футболист с огромным набором отличных качеств, такие как раз выступают за этот французский клуб. Во всяком случае я уверен, что Эдуард добьется огромных успехов в Европе. Если он уйдет, желаю ему всего наилучшего, но я верю, что мы можем вместе добиться больших успехов.

23 июля «Краснодар» объявил о трансфере Перрена из французского «Осера». В этом сезоне полузащитник провел 6 матчей за быков во всех турнирах, забил два мяча и отдал одну голевую передачу.