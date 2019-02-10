Перфоманс фанатов "Нанта" в честь Салы

Болельщики "Нанта" во время матча 24-го тура чемпионата Франции против "Нима" устроили перфоманс в честь экс-нападающего команды Эмилиано Салы. Фанаты выложили девятый номер, под которым играл погибший форвард, на одной из трибун.

В свою очередь игроки "Нанта" перед началом встречи повесили футболку с девятым номером и фамилией Салы на ворота.

Emi’ avec nous 🙌🏼



Son maillot accroché sur le but nantais avant l’échauffement de nos joueurs 💫#PlayForSala | #FCNNO pic.twitter.com/Bpn2CPotwS – FC Nantes (@FCNantes) 10 февраля 2019 г.

Напомним, что французский клуб принял решение вывести девятый номер из обращения. В зимнее трансферное окно Сала перешел в "Кардифф", но не успел сыграть ни одного матча за новую команду. Самолет, которым он летел в расположение нового клуба, потерпел крушение. Тело футболиста было найдено среди обломков самолета на дне Ла-Манша.​