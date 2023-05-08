Переговоры между «ПСЖ» и Моуринью находятся на продвинутой стадии

«ПСЖ» контактирует с главным тренером «Ромы» Жозе Моуринью по поводу возможного сотрудничества.

Как сообщает RMC Sport, Моуринью практически не участвует в переговорах, оставив этот вопрос своему агенту Жорже Мендешу, который напрямую общается с советником парижан по спортивным вопросам Луисом Кампосом. Переговоры находятся на продвинутой стадии.

Сам Моуринью понимает, что в «Роме» будет трудно добиться более серьезных успехов, и готов покинуть итальянский клуб ради нескольких команд, в числе которых «ПСЖ» и «Реал».

Также, по данным источника, «ПСЖ» уже дал понять, что не будут продолжать работу с нынешним боссом Кристофом Гальтье после очередного вылета из Лиги чемпионов.

60-летний специалист возглавил «Рому» в июле 2021 года и привел команду к победе в Лиге конференций. В нынешнем сезоне римская команда вышла в полуфинал Лиги Европы, где сыграет с «Байером».

В чемпионате Италии «Рома» занимает седьмое место, набрав 58 очков в 34 матчах.