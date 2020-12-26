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Пембеле попрощался с Тухелем, которого официально еще не уволили

Тимоте Пембеле. Фото Instagram
Тимоте Пембеле. Фото Instagram
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Защитник «ПСЖ» Тимоте Пембеле в Instagram попрощался с главным тренером Томасом Тухелем. Ранее стало известно, что в ближайшее время немецкий специалист будет отправлен в отставку, но официально об этом еще не объявлено.

«Спасибо, тренер, за мой профессиональный дебют и удачи в будущем», — написал Пембеле в историях, упомянув также помощников Тухеля.

По информации СМИ, вместо Тухеля «ПСЖ» возглавит Маурисио Покеттино.

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