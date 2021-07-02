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Пеле покинул «Марсель»

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«Марсель» объявил об уходе четырех футболистов. 1 июля свободными агентами стали вратарь Йоанн Пеле, защитник Юто Наготомо, полузащитник Саиф-Эддин Хауи и нападающий Валер Жермен.

Теперь эти игроки могут присоединиться к новым командам бесплатно.

Публикация от OM | Olympique de Marseille (@olympiquedemarseille)

В сезоне-2020/21 «Марсель» занял 5-е место в чемпионате Франции. Этот результат гарантировал участие в групповой стадии Лиги Европы.

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Евгений Козинов все материалы автора

Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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