Пеле покинул «Марсель»

«Марсель» объявил об уходе четырех футболистов. 1 июля свободными агентами стали вратарь Йоанн Пеле, защитник Юто Наготомо, полузащитник Саиф-Эддин Хауи и нападающий Валер Жермен.

Теперь эти игроки могут присоединиться к новым командам бесплатно.

В сезоне-2020/21 «Марсель» занял 5-е место в чемпионате Франции. Этот результат гарантировал участие в групповой стадии Лиги Европы.