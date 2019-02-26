Педру Паулета: "Не знаю, как сложится судьба Головина в "Монако", но у него хорошее будущее"

Бывший нападающий "Бордо" и "ПСЖ" Педру Паулета отметил, что полузащитник "Монако" Александр Головин может помочь команде исправить турнирное положение. Монегаски в последних четырех турах чемпионата Франции набрали 10 очков, а россиянин забил один гол.

- Головин - классный футболист, - приводят "Известия" слова Паулеты. - Уверен, у него хорошее будущее. Он обладает отличными игровыми характеристиками. С другой стороны, не знаю, как сложится судьба Головина в "Монако", эта команда переживает сейчас не самые лучшие времена. Монегаски борются за выживание в чемпионате Франции и уже давно покинули еврокубки. Ситуация очень сложная, но думаю, что россиянин может стать именно тем футболистом, который поможет клубу выправить положение.