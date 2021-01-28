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Пайет подговаривал игроков «Марселя» отказаться от снижения зарплаты из-за пандемии, чтобы получить выгоднее контракт

05:18

Во время клубного собрания «Марселя» вингер Флориан Товен обвинил полузащитника Димитри Пайета в манипулировании командой, чтобы договориться о продлении контракта до 2024 года. По информации RMC, игрок в марте 2020 года подговаривал одноклубников не идти на сокращение зарплаты. Таким образом он пытался показать руководству, что имеет влияние на состав.

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