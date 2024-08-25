Дурова обвиняют в пиратских трансляциях чемпионата Франции в Telegram

Стала известна еще одна претензия французских властей к основателю Telegram Павлу Дурову.

По информации Excelsior, Дурова, помимо соучастия в тяжелых преступлениях из-за отказа модерировать контент, обвиняют в том, что Telegram стал платформой для незаконных трансляций матчей французской футбольной лиги 1.

Сообщается, что подписку на официальные трансляции лиги 1 купили лишь 300 граждан Франции. Это связано с высокой ценой на нее — 30 евро за месяц. Болельщики стали пользоваться Telegram, в котором можно найти пиратские трансляции.

Ранее стало известно, что Дурова задержали в аэропорту Ле-Бурже, когда он прилетел из Азербайджана. В ближайшее время он предстанет перед судом. Дурову грозит 20 лет тюрьмы.