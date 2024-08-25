Дурова обвиняют в пиратских трансляциях чемпионата Франции в Telegram
Стала известна еще одна претензия французских властей к основателю Telegram Павлу Дурову.
По информации Excelsior, Дурова, помимо соучастия в тяжелых преступлениях из-за отказа модерировать контент, обвиняют в том, что Telegram стал платформой для незаконных трансляций матчей французской футбольной лиги 1.
Сообщается, что подписку на официальные трансляции лиги 1 купили лишь 300 граждан Франции. Это связано с высокой ценой на нее — 30 евро за месяц. Болельщики стали пользоваться Telegram, в котором можно найти пиратские трансляции.
Ранее стало известно, что Дурова задержали в аэропорту Ле-Бурже, когда он прилетел из Азербайджана. В ближайшее время он предстанет перед судом. Дурову грозит 20 лет тюрьмы.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ПСЖ
|2
|2
|0
|0
|10-1
|6
|
2
|Лилль
|2
|2
|0
|0
|4-0
|6
|
3
|Монако
|2
|2
|0
|0
|3-0
|6
|
4
|Марсель
|1
|1
|0
|0
|5-1
|3
|
5
|Ренн
|1
|1
|0
|0
|3-0
|3
|
6
|Осер
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|
7
|Ланс
|1
|1
|0
|0
|1-0
|3
|
8
|Гавр
|2
|1
|0
|1
|3-4
|3
|
9
|Тулуза
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|
10
|Нант
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|
11
|Страсбур
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
12
|Монпелье
|2
|0
|1
|1
|1-7
|1
|
13
|Ницца
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
14
|Реймс
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|
15
|Сент-Этьен
|2
|0
|0
|2
|0-3
|0
|
16
|Анже
|2
|0
|0
|2
|0-3
|0
|
17
|Брест
|1
|0
|0
|1
|1-5
|0
|
18
|Лион
|2
|0
|0
|2
|0-5
|0
|23.08
|21:45
|
ПСЖ – Монпелье
|6 : 0
|24.08
|18:00
|
Лион – Монако
|0 : 2
|24.08
|20:00
|
Лилль – Анже
|2 : 0
|24.08
|22:00
|
Сент-Этьен – Гавр
|0 : 2
|25.08
|16:00
|
Ланс – Брест
|- : -
|25.08
|18:00
|
Нант – Осер
|- : -
|25.08
|18:00
|
Ницца – Тулуза
|- : -
|25.08
|18:00
|
Страсбур – Ренн
|- : -
|25.08
|21:45
|
Марсель – Реймс
|- : -
|Г
|
|
Брэдли Барколя
ПСЖ
|3
|
|
Луис Энрике
Марсель
|2
|
|
Мэйсон Гринвуд
Марсель
|2
|П
|
|
Жоау Невеш
ПСЖ
|4
|
|
Амин Харит
Марсель
|2
|
|
Усман Дембеле
ПСЖ
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Амаду Коне
Реймс
|1
|1
|0
|
|
Ламин Камара
Монако
|2
|0
|0
|
|
Марванн Н`Зузи
Сент-Этьен
|2
|0
|2