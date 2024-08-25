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Сегодня, 01:45

Дурова обвиняют в пиратских трансляциях чемпионата Франции в Telegram

Ана Горшкова
Корреспондент
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Стала известна еще одна претензия французских властей к основателю Telegram Павлу Дурову.

По информации Excelsior, Дурова, помимо соучастия в тяжелых преступлениях из-за отказа модерировать контент, обвиняют в том, что Telegram стал платформой для незаконных трансляций матчей французской футбольной лиги 1.

Сообщается, что подписку на официальные трансляции лиги 1 купили лишь 300 граждан Франции. Это связано с высокой ценой на нее — 30 евро за месяц. Болельщики стали пользоваться Telegram, в котором можно найти пиратские трансляции.

Ранее стало известно, что Дурова задержали в аэропорту Ле-Бурже, когда он прилетел из Азербайджана. В ближайшее время он предстанет перед судом. Дурову грозит 20 лет тюрьмы.

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 Лилль 2 2 0 0 4-0 6
3
 Монако 2 2 0 0 3-0 6
4
 Марсель 1 1 0 0 5-1 3
5
 Ренн 1 1 0 0 3-0 3
6
 Осер 1 1 0 0 2-1 3
7
 Ланс 1 1 0 0 1-0 3
8
 Гавр 2 1 0 1 3-4 3
9
 Тулуза 1 0 1 0 0-0 1
10
 Нант 1 0 1 0 0-0 1
11
 Страсбур 1 0 1 0 1-1 1
12
 Монпелье 2 0 1 1 1-7 1
13
 Ницца 1 0 0 1 1-2 0
14
 Реймс 1 0 0 1 0-2 0
15
 Сент-Этьен 2 0 0 2 0-3 0
16
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Лион – Монако
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