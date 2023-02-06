Стипиди — об интересе «Боруссии» к Головину: «Я бы перешел 100%. Чемпионат Германии выше чемпионата Франции»

Футбольный функционер Павел Стипиди ответил на вопрос, нужно ли российскому полузащитнику «Монако» Александру Головину переходить в дортмундскую «Боруссию».

«Надо или не надо переходить? Я бы перешел 100%. Чемпионат Германии намного выше чемпионата Франции. В лиге 1 на сегодняшний день сильнейших три клуба — это «ПСЖ», «Лилль» и «Лион». «Монако» является середняком, который борется за еврокубки», — цитирует Стипиди Vprognoze.ru.

В текущем сезоне Головин провел 30 матчей за монегасков, забил 4 гола и сделал 7 результативных передач.