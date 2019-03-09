Паулу Соуза возглавил "Бордо"

"Бордо" на официальном сайте объявил о назначении на пост главного тренера Паулу Соузу. С португальским специалистом подписан контракт на 4 года.

- Моя роль в "Бордо", как и в каждом клубе, который я тренировал, будет заключаться в создании и развитии философии и игровой идентичности, которые отражают историю и являются устойчивой опорой для будущего, - сказал Соуза после назначения.