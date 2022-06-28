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Сегодня, 14:50

Паулу Фонсека прилетел во Францию для подписания контракта с «Лиллем»

Иван Шитик
Корреспондент
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Бывший главный тренер «Ромы» Паулу Фонсека прилетел во Францию. В ближайшее время он должен официально занять пост главного тренера «Лилля», сообщает L'Equipe.

Ранее появлялась информация, что стороны согласовали контракт на два года.

Напомним, Фонсека уже около года находится без работы. Последним его клубом была «Рома», до этого он в течение трех лет тренировал «Шахтер».

17 июня «Лилль» объявил об отстранении от работы главного тренера Жослена Гурвеннека. Он работал с командой с лета прошлого года.

В прошедшем сезоне «Лилль» набрал 55 очков в 38 матчах и занял 10-е место в лиге 1.

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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Основные источники исследования

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