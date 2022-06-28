Паулу Фонсека прилетел во Францию для подписания контракта с «Лиллем»

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Бывший главный тренер «Ромы» Паулу Фонсека прилетел во Францию. В ближайшее время он должен официально занять пост главного тренера «Лилля», сообщает L'Equipe.

Ранее появлялась информация, что стороны согласовали контракт на два года.

Напомним, Фонсека уже около года находится без работы. Последним его клубом была «Рома», до этого он в течение трех лет тренировал «Шахтер».

17 июня «Лилль» объявил об отстранении от работы главного тренера Жослена Гурвеннека. Он работал с командой с лета прошлого года.

В прошедшем сезоне «Лилль» набрал 55 очков в 38 матчах и занял 10-е место в лиге 1.