Барбоза: «Год назад было предложение из Германии, но Головин захотел остаться в «Монако»

Футбольный агент Паулу Барбоза рассказал, что полузащитником «Монако» и сборной России Александром Головиным интересовались в Германии.

- Думаю, что Головину хорошо платят в «Монако» и он комфортно себя чувствует в этом клубе, — цитирует Metaratings.ru Барбозу. — Также Головин еще не получил то предложение, которое его может искусить. Если он хочет рискнуть и начать все с нуля, то необходимо принимать решение.

— К нему есть интерес в Европе?

— Год назад было предложение из Германии, но Головин захотел остаться в «Монако».