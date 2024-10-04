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Барбоза: «Год назад было предложение из Германии, но Головин захотел остаться в «Монако»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Футбольный агент Паулу Барбоза рассказал, что полузащитником «Монако» и сборной России Александром Головиным интересовались в Германии.

- Думаю, что Головину хорошо платят в «Монако» и он комфортно себя чувствует в этом клубе, — цитирует Metaratings.ru Барбозу. — Также Головин еще не получил то предложение, которое его может искусить. Если он хочет рискнуть и начать все с нуля, то необходимо принимать решение.

— К нему есть интерес в Европе?

— Год назад было предложение из Германии, но Головин захотел остаться в «Монако».

Источник: Metaratings.ru
Александр Головин
Футбол
ФК Монако
Паулу Барбоза
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3
 Марсель 6 4 1 1 15-7 13
4
 Реймс 6 3 2 1 10-8 11
5
 Лилль 6 3 1 2 11-7 10
6
 Ланс 6 2 4 0 5-2 10
7
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 Лион 6 2 1 3 8-12 7
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 Осер 6 2 0 4 8-12 6
13
 Брест 6 2 0 4 8-13 6
14
 Гавр 6 2 0 4 7-13 6
15
 Тулуза 6 1 2 3 5-8 5
16
 Монпелье 6 1 1 4 6-17 4
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