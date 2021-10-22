Патрис Эвра рассказал о сексуальном насилии, которому подвергся в детстве

Экс-защитник «Манчестер Юнайтед» Патрис Эвра рассказал о том, что в детстве подвергся сексуальному насилию.

«Тяжелый момент для меня. Нужно рассказать о случившемся братьям, сестрам и всем близким. Не хочу, чтобы люди жалели меня. Неоднозначная и с точки зрения морали сложная ситуация. Недавно я рассказал об этом маме. Любая мать не ожидает услышать такое от своего ребенка. Для нее это было большим потрясением, она разозлилась. Мама сказала, что мне не стоит рассказывать об этом в книге», — цитирует Эвра The Athletic.

Напомним, 23 сентября Патрис Эвра получил тренерскую лицензию. Он играл за «Ювентус», «Ниццу», «Монако» и «Марсель», «Манчестер Юнайтед» и другие команды. В составе манкунианцев он пять раз становился чемпионом Англии и один раз выигрывал Лигу чемпионов. Француз завершил карьеру в 2019 году.