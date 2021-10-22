Патрис Эвра рассказал о сексуальном насилии, которому подвергся в детстве
Экс-защитник «Манчестер Юнайтед» Патрис Эвра рассказал о том, что в детстве подвергся сексуальному насилию.
«Тяжелый момент для меня. Нужно рассказать о случившемся братьям, сестрам и всем близким. Не хочу, чтобы люди жалели меня. Неоднозначная и с точки зрения морали сложная ситуация. Недавно я рассказал об этом маме. Любая мать не ожидает услышать такое от своего ребенка. Для нее это было большим потрясением, она разозлилась. Мама сказала, что мне не стоит рассказывать об этом в книге», — цитирует Эвра The Athletic.
Напомним, 23 сентября Патрис Эвра получил тренерскую лицензию. Он играл за «Ювентус», «Ниццу», «Монако» и «Марсель», «Манчестер Юнайтед» и другие команды. В составе манкунианцев он пять раз становился чемпионом Англии и один раз выигрывал Лигу чемпионов. Француз завершил карьеру в 2019 году.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю