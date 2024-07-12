Футбол
Франция
Новости
Лига 1 Лига 2 Кубок Франции Кубок лиги Видео
Суперкубок
Главная
Футбол
Франция

Сегодня, 20:40

Патрис Эвра приговорен к 12 месяцам тюрьмы условно за невыплату алиментов

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Патрис Эвра.
Фото Global Look Press

Бывший капитан сборной Франции Патрис Эвра приговорен к 12 месяцам лишения свободы условно за то, что не выплатил 1 миллион евро алиментов супруге Сандре. Также он должен ей 4 тысячи евро за моральный ущерб и 2 тысячи за процессуальные издержки, сообщает Le Parisien.

Эвра не платил супруге алименты с 1 мая 2021 года по 28 сентября 2023 года.

По данным источника, экс-игрок подал апелляцию на решение суда.

42-летняя Сандра и 43-летний Эвра поженились в 2007 году, у них двое детей. В июле 2020 года британский таблоид Daily Mail опубликовал фотографии экс-игрока, целующегося с датской моделью Марго Александрой. После этого инцидента начался бракоразводный процесс, который длится до сих пор.

Патрис Эвра
0
Читайте также
Благотворительный матч звезд НХЛ и КХЛ пройдет 20 июля
Семья Мбаппе хочет купить футбольный клуб «Кан»
Врачи осмотрели семерых из 16 незаконно удерживавшихся в Уфе детей
Красно-белые взяли самого дорогого футболиста США, его рост ниже, чем у Месси. Кто такой Эсекьель Барко, которого купил «Спартак»
В Подмосковье разбился самолет Superjet 100. Что известно к этому часу
Англия – Испания: путь на Евро-2024, прогноз на финал и история встреч
Популярное видео
Уругвай — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
Бразилия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

RMC Sport: Мбаппе планирует купить французский клуб «Кан»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 0 0 0 0 0-0 0
2
 Монако 0 0 0 0 0-0 0
3
 Брест 0 0 0 0 0-0 0
4
 Лилль 0 0 0 0 0-0 0
5
 Ницца 0 0 0 0 0-0 0
6
 Лион 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ланс 0 0 0 0 0-0 0
8
 Марсель 0 0 0 0 0-0 0
9
 Реймс 0 0 0 0 0-0 0
10
 Ренн 0 0 0 0 0-0 0
11
 Тулуза 0 0 0 0 0-0 0
12
 Монпелье 0 0 0 0 0-0 0
13
 Страсбур 0 0 0 0 0-0 0
14
 Нант 0 0 0 0 0-0 0
15
 Гавр 0 0 0 0 0-0 0
16
 Осер 0 0 0 0 0-0 0
17
 Анже 0 0 0 0 0-0 0
18
 Сент-Этьен 0 0 0 0 0-0 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
18.08 00:00
Анже – Ланс
 - : -
18.08 00:00
Осер – Ницца
 - : -
18.08 00:00
Брест – Марсель
 - : -
18.08 00:00
Гавр – ПСЖ
 - : -
18.08 00:00
Монако – Сент-Этьен
 - : -
18.08 00:00
Монпелье – Страсбур
 - : -
18.08 00:00
Реймс – Лилль
 - : -
18.08 00:00
Ренн – Лион
 - : -
18.08 00:00
Тулуза – Нант
 - : -
Все результаты / календарь

Гид по ЕВРО

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости