Патрик Виейра: «Поражение от «Монако» заставит нас расти»

Главный тренер «Ниццы» Патрик Виейра после поражения от «Монако»? в 7-м туре чемпионата Франции (1:3) отметил, что такой результат заставит команду расти.

— Чего не хватило? Отсутствие контроля мяча во втором тайме и травма Адама Унаса, — цитирует пресс-служба клуба Виейра. — Мне также придется анализировать свою работу. Я мог бы улучшить тренерскую работу. Тем не менее, это поражение, которое заставит нас расти. Всегда есть что вспомнить после таких матчей.

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