Патрик Виейра: "Победа над "Лионом" не украдена"

Главный тренер "Ниццы" Патрик Виейра считает, что его команда заслуженно обыграла "Лион" (1:0) в матче чемпионата Франции. Единственный мяч был забит с пенальти.

– Мы провели солидный матч и сохраняли концентрацию, – цитирует AFP Виейра. – Нам немного повезло. Пришлось страдать под давлением, вратарь выручал. Но наша победа заслуженная, она не украдена. Я не видел, был там пенальти или нет. Но если судья так решил.

В прошлом матче мы проиграли 0:4 "Лиллю". Это от нехватки опыта. У нас молодая команда. Я должен понять, почему так происходит. Но в игре с "Лионом" все правильно отреагировали. Мы с тактической точки зрения провели идеальный матч.